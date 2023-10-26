شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 94 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 94 فلسطينيًا من مُحافظات الضفة الغربية المحتلة، بينهم سبع سيدات.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 13 شخصًا من بينهم فتاة من أنحاء مُختلفة من مدينة القدس الواقعة وسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 25 فلسطينيًا، بينهم نساء وأسرى محررون، من مُحافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة أيضًا.

ومن جنوب الضفة، جرى اعتقال 30 بينهم صحفية من محافظة "الخليل"، و14 من "بيت لحم".

ومن الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة بينهم زوجة معتقل وأبيها، فيما جرى اعتقال 7 من "نابلس"، وواحد من مُحافظة "سلفيت".