شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية: كارثة "إنسانية" تتكشف فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، "فرانشيسكا ألبانيز"، أن ما يحدث حاليا في الشرق الأوسط"كارثة سياسية وإنسانية ذات أبعاد أسطورية"، مشيرة إلى أن الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل هو "أداة للاستعمار والوحشية والاعتقال والاحتجاز التعسفي وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة ضد الشعب الفلسطينى".

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "فرانشيسكا ألبانيز" إن استجابة المجتمع الدولي للأحداث في الأراضي الفلسطينية، كانت "غير مسؤولة" لأنها أضاعت الفرصة "للتصرف بحكمة وإنصاف" على النحو الذي يمكن أن يؤدي إلى السلام.

وأعربت المسؤولة الأممية عن خوفها على مستقبل المنطقة بأكملها إذا استمرت الحرب، وقالت إنها لن تقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة إذا "استمرت الدول الغربية في التصرف بشكل منحاز".

وأكدت فرانشيسكا ألبانيز، أن الوضع الإنساني يتجاوز الكارثة، فقد تم استهداف المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، وبالإضافة إلى كل ذلك، تم تشديد الحصار علي جميع الفلسطينيين في غزة.