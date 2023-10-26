شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة أوتشا: يجب حماية المدنيين لا يوجد مكان آمن فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (الأوتشا) لين هاستينجز اليوم الخميس، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ويجب حماية المدنيين من القصف وإيصال المساعدات أينما يتواجد المحتاجون.

وأفادت المنسقة في بيان أوردته الأوتشا على موقعها الرسمي، "يواصل الجيش الإسرائيلي إخطار الناس في مدينة غزة بأن أولئك الذين سيبقون في منازلهم سيعرضون أنفسهم للخطر، لافتة إلى أن المنظمة تعتزم إيصال المساعدات أينما يتواجد الأشخاص المحتاجون."

وتابعت المنسقة الاممية في بيانها، "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء - لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو لأنهم غير قادرين على التحرك - فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق.. عندما يتم قصف طرق الإخلاء وعندما يجد الناس في الشمال والجنوب أنفسهم عالقين في الأعمال العدائية، وعندما تنعدم أساسيات البقاء على قيد الحياة، وعندما لا تكون هناك ضمانات للعودة، لا يبقى للناس سوى خيارات مستحيلة. لا يوجد مكان آمن في غزة."

وأضافت المنسقة الأممية، "إدارة النزاعات المسلحة، في أي مكان تخضع للقانون الإنساني الدولى، وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وحصولهم على الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أينما كانوا، وسواء اختاروا التنقل أو البقاء".