إعلام: قطر تعمل على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 رهينة أخرى في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو– الخليج 365. وتحدثت مصادر مطلعة، عن أن "السلطات القطرية تعمل الآن على التوصل إلى اتفاق لتحرير نحو 50 شخصا آخرين"، وذلك ضمن المساعي القطرية للتوصل إلى تهدئة للتصعيد المستمر في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، بأن هناك تسييس للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يتم استخدامها كأداة للعقاب، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، في الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي.

وتابع ابن عبد الرحمن: "لا نجد أصواتا كافية لرفع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مضيفًا: "قطر تستنكر تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تكيل الاتهامات للدوحة".

يذكر أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، كانت قد أعلنت أنها "قامت عبر وساطة مصرية قطرية، بإطلاق سراح المحتجزتين، نوريت يتسحاك، يوخفيد ليفشيتز"، مشيرا إلى أن "العدو رفض منذ الجمعة الماضية، قبول استلامهما".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.