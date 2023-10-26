وزير الصناعة اللبناني: نسعى لإقامة مخيمات للنازحين السوريين بين حدود البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد بوشيكيان في حديث لراديو "الخليج 365" على السعي بمساندة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إقامة مخيم للنازحين السوريين بين الحدود اللبنانية السورية، في ظل سعى الدولة اللبنانية لإيجاد خطة لتأمين مأوى للنازحين الداخليين من الجنوب اللبناني في حال تمدد الحرب على جبهة الجنوب.

22 أكتوبر, 19:18 GMT

ووصف بوشيكيان ما يحصل في غزة بحرب الإبادة، معتبراً أن الجنوب اللبناني ضمن منطقة الاشتباك، ومتمنياً أن تتحد دول العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وعن الاشتباك الكلامي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول ملف تعيين رئيس أركان في الجيش اللبناني، أكد بوشيكيان أنه خلاف بسيط وسينتهي قريبا لأن الهم الأساسي اليوم هو حل ملف النازحين السوريين، والاستنفار من أجل المواجهة مع إسرائيل.