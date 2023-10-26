شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم جنوب نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المزارعين على مغادرة أراضيهم في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار، إن قوات الاحتلال أجبرت المزارعين وقاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم، ومنعتهم من مواصلة العمل فيها، خاصة في المنطقة الشمالية والشرقية من الخربة.

وأضاف أن مواطني الخربة ما زالوا محاصرين منذ 20 يومًا، وتفرض قوات الاحتلال طوقًا عسكريًا وتمنع الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها.