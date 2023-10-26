شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى: الاحتلال دمر 200 ألف وحدة سكنية كليا وجزئيا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأشغال والإسكان الفلسطينى محمد زيارة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى دمرت نحو 200 ألف وحدة سكنية ما بين تدمير كلى وجزئى، منذ بدء عدوانها على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الجارى، وهو ما يمثل أكثر من 25% من المناطق المأهولة فى القطاع.

وأضاف الوزير أن إجرام المحتل في العدوان الحالي غير مسبوق، مبيناً أن قصف الاحتلال شطب أسرا بكاملها من السجل المدني، ومحا أحياءً ومناطق وتجمعات سكنية بقاطنيها، كما دمر منشآت بما فيها من مستشفيات، ودور عبادة، ومخابز، ومحطات تعبئة مياه، وأسواق، ومدارس، ومؤسسات تعليمية وخدماتية.

وأشار إلى أنه تم تدمير كل مناحي الحياة من صحة، وإسكان، ومياه، وصرف صحي، وبنية تحتية، واقتصاد، وزراعة، وتعليم، وخدمات، ومؤسسات إنسانية، وقطع المياه والكهرباء والوقود.. موضحا أن مقومات الحياة الأساسية أصبحت غير متوفرة وحياة الناس مهددة إما بالقصف أو غياب الرعاية الصحية أو شح المياه والطعام.

وبيّن أن العمل يجري مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.. موضحا أن ظروف عمل المؤسسات صعبة للغاية، ويجري إنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة الوضع الكارثي، وتقوم لجنة برئاسة وزارة الأشغال بالتنسيق مع الأمم المتحدة بإيصال المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح والتي لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وتابع الوزير الفلسطيني أن استمرار الوضع على ما هو عليه في غزة تهديد كبير لأرواح الآلاف من المدنيين.. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه ولن يرحل عنها، ويرفض تصفية القضية الفلسطينية.