شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: نتواصل مع الدول العربية وإسرائيل للحيلولة دون توسع الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجي فيرشينين، عن أن بلاده تتواصل مع الدول العربية وإسرائيل للحيلولة دون توسع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية فى المنطقة .

وقال فيرشينين في تصريحات لقناة"روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس: " توجد مخاطر لتوسع الحرب، ومهمتنا هي عدم السماح بذلك".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي:" نحن نقوم بهذه المهمة من خلال الاتصالات في الأمم المتحدة في نيويورك وعبر اتصالات ثنائية مع كل من يمكنه التأثير على الوضع، ومنهم الدول العربية وجامعة الدول العربية وإسرائيل أيضا".



من جهته أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط لا يساهم في تخفيف التوتر .