شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان اليوم الخميس، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وتجولوا في باحته وأدَّوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة. وفي السياق ذاته.. شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبوابه وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

من جهته أخرى أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إسرائيل تفرض عقوبات جماعية شاملة على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مُستغلة غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه في الوقت الذي يتعرض قطاع غزة لليوم العشرين على التوالي لأبشع المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين ومنازلهم ومرتكزات حياتهم، تواصل قوات الاحتلال التصعيد في اقتحاماتها واستباحتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتستمر في إغلاق الضفة وتحويلها إلى سجن كبير، وتقطيع أوصالها وشل حركة المواطنين، كما يواصل المُستوطنون اعتداءاتهم بحق المواطنين ومنازلهم وأرضهم وأشجارهم، بحماية جيش الاحتلال؛ الأمر الذي يُنذر بتفجير ساحة الصراع برمتها. وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال ضحية مستمرة للاحتلال والاستعمار، وأيضاً ضحية للفشل الدولي في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، الذي يعكس ازدواجية معايير دولية في التعامل مع القانون الدولي وتطبيقاته الملزمة ومبادئ حقوق الإنسان التي يتم النظر إليها بمعايير متناقضة؛ الأمر الذي يُفقد مؤسسات الشرعية الدولية ما تبقّى لها من مصداقية بشأن تحمل مسؤولياتها القانونية الأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بعيداً عن الاحتلال والاستعمار والحصار. وأوضحت "الخارجية الفلسطينية" أن المطلوب حاليًا وأكثر من أي وقت مضى، تحرك دولي عاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين، وخلق مناخات جديدة لتمكينهم من استعادة الأمل لحياة حرة وكريمة في أرض وطنهم، عبر مبادرات وإجراءات دولية شجاعة وملزمة، تُنهي العدوان عليهم فورا، وتضمن لهم حقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية كاملة بشكل مستدام، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ورسم خارطة طريق تُفضي إلى إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز