الدفاع التركية تعلن مقتل وإصابة 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، تأكيده سقوط 13 عنصرا من حزب العمال الكردستاني بين قتيل ومصاب.

2 أكتوبر, 05:42 GMT

وأصدرت الدفاع التركية بيانا قالت فيه إن القوات المسلحة التركية "نفذت مساء أمس غارات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وغارا وأواشين وهاكورك وقنديل شمال العراق، حيث أسفرت الغارات عن تدمير 19 هدفا من بينها مغارات ومخابئ ومستودعات"، وقالت إنها كانت تضم مسؤولين قياديين في التنظيم الانفصالي، لافتة إلى أن قواتها حيدت الكثير من العناصر في الغارات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الجيش التركي نجح في تحييد 162 مسلحا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقره "إرهابيا"، خلال عملياته في شمالي سوريا والعراق، مضيفا: "نريد من حلفائنا إبعاد عناصرهم من قرب وحدات حماية الشعب".

6 أكتوبر, 09:44 GMT

وأكد الرئيس التركي: "أنهينا أول مرحلة من عمليتنا في شمال العراق وشمال سوريا".

يذكر أن الصراع المسلح مع حزب "العمال الكردستاني" كان قد بدأ في تركيا عام 1984 واستؤنف في عام 2015. ونشر التنظيم بعض قواعده شمالي العراق، ونفذت القوات المسلحة التركية عمليات جوية وبرية استهدفتها.