شكرا لقرائتكم خبر عن قصف الاحتلال يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 27 اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مزارعين في قصف مدفعي عنيف طال المناطق الشرقية لوسط القطاع، كما استشهد فلسطيني وجرح 15 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين صباح اليوم إلى 27 شهيدًا.

من جانبها، جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مناشدتها للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة آلاف الجرحى في المستشفيات التي تعيش كارثة صحية، نتيجة نفاذ الوقود والأدوية وعدم قدرتها على استيعاب الكم الكبير من الجرحى إثر استمرار القصف الإسرائيلي. // انتهى //12:28 ت م NNNN