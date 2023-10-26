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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تشن "حربا انتقامية" على غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر بعثة السلطة الفلسطينية في لاهاي: "هذه المرة الحرب التي تخوضها إسرائيل مختلفة، هذه المرة… إنها حرب انتقامية"، وفقا لتلفزيون فلسطين.

وتابع: "أولا، نحن في حاجة إلى إنهاء هذا العدوان الأحادي الجانب، ثم نحتاج بعد ذلك إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 26.10.2023

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على أن "وقف إطلاق النار ضروري... لتوزيع المساعدات الإنسانية".

وأضاف مؤكدا أن "الوضع في غزة حاليا خطير للغاية، ويحتاج إلى تدخل فوري من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية "تعمل مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية"، وتزود المحكمة "بجميع المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأشار رياض المالكي إلى أن "الفلسطينيين قدموا طلبا ثانيا إلى محكمة العدل الدولية العليا التابعة للأمم المتحدة، والتي يوجد مقرها أيضا في لاهاي".

في سياق متصل، قدم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، دلائل على "الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة"، والتي تقع ضمن اختصاص المحكمة، والتحقيق المفتوح في الحالة في فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفسطينية "وفا".
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح 17 أكتوبر 2023. - الخليج 365 عربي, 1920, 26.10.2023

يذكر أن القصف الإسرائيلي، حتى الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسبب في مقتل نحو 7 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 18 ألفا آخرين، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب نحو 600 مجزرة ضد المدنيين، بمتوسط 35 مجزرة في اليوم"، مشيرة إلى أن نحو 65 في المئة من الضحايا نساء وأطفال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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