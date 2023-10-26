أردوغان: تجاهل المجتمع الدولي ما يحدث في غزة وصمة عار على الإنسانية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان، فرانسيس الثاني، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.

وشدد أردوغان على أن "تجاهل المجتمع الدولي ما يحدث في غزة هو وصمة عار على الإنسانية، وأن على جميع الدول أن ترفع صوتها ضد هذه المأساة الإنسانية".

كما أوضح أنه "لا يمكن إحلال السلام الدائم في المنطقة التي تستضيف الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث، إلا من خلال قيام دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة والمتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار الرئيس التركي، في اتصاله مع بابا الفاتيكان، إلى أن بلاده "تبذل جهودا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، وأن على الجميع دعم هذه الجهود بشكل فعّال لضمان استمرار وصول المساعدات دون انقطاع إلى المدنيين الأبرياء".

23 أكتوبر, 15:00 GMT

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.