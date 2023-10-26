شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. الخارجية الفلسطينية تشدد على وقف إطلاق النار بشكل شامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس، إنه يتوجب على الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية على نحو عاجل.

هدنة إنسانية من القصف في غزة

ويتوقع أن يدعو قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى فترات هدنة إنسانية من القصف في غزة للسماح بدخول المساعدات.

وعقب "المالكي" مبينًا أن هذا الاقتراح غير مقبول، لأنه لن يضمن دخول المساعدات وعودة إمدادات المياه والكهرباء.

ارتفاع عدد الشهداء في غزة

واستشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مزارعين في قصف مدفعي عنيف طال المناطق الشرقية لوسط القطاع.

كما استشهد فلسطيني وجرح 15 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين صباح اليوم إلى 27 شهيدًا.

وجددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مناشدتها للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة آلاف الجرحى في المستشفيات التي تعيش كارثة صحية.