شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 7028 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 7028، في اليوم العشرين لغارات إسرائيل على القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي، إن من بين الشهداء 2913 طفلًا و1709 سيدة و397 مسنًا. إضافة إلى أكثر من 18 ألف إصابة منذ السابع من الشهر الجاري.

وذكر أن هجمات إسرائيل أدت إلى "43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدًا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال أنها آمنة". وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 731 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 5224 شهيدًا منذ 7 أكتوبر الجاري، ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض".

وأفاد بأن الجهات الحكومية تلقت 1650 بلاغًا عن مفقودين منهم 940 طفلًا مازالوا تحت أنقاض مبان سكنية دمرتها هجمات إسرائيل.