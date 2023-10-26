شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن تحسن إمدادات المياه بجنوب قطاع غزة "مؤقتًا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الأربعاء، أن إمدادات المياه في جنوب قطاع غزة تحسنت بشكل مؤقت.

تسليم كميات من الوقود

وبمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تم تسليم "كميات صغيرة من الوقود الذي استعادوه من احتياطياتهم الحالية" إلى المرافق الرئيسية. ويمكن استخدام هذا الوقود لتشغيل مضخات المياه، لأن الوقود "لا يزال محظورا من قبل السلطات الإسرائيلية"، بحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ويعاني قطاع غزة من نقص المياه منذ عقود من الزمان، وعادة ما يتم توصيل مياه الشرب بالشاحنات كل يوم. ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، أوقفت إسرائيل عمليات توصيل المياه. وأضاف تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "ومع ذلك فإن الوقود المتاح في هذه المنشآت سوف ينفد بحلول 26 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن تتوقف إمدادات المياه عبر الأنابيب مرة أخرى".