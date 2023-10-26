شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: القوات البحرية تنقذ 274 شخصا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مغربى أن عناصر من القوات البحرية المغربية المكلفة بمراقبة السواحل اعترضت، اليوم /الخميس/ على بعد 290 كلم جنوب مدينة الداخلة المغربية، قاربا كان على متنه 274 شخصا أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة.

وأضاف المصدر أن من بين هؤلاء الأشخاص 200 شخا من السنغال، و66 من جامبيا، و3 من غينيا كوناكرى، و2 من مالي، و1 من سيراليون، إضافة إلى جثتين، موضحا أنهم كانوا قد أبحروا انطلاقا من السواحل السنغالية، منذ 6 أيام، فى اتجاه جزر الكناري.



وأشار المصدر العسكرى إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم للسلطات المغربية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجارى بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات بأحد مستشفيات مدينة الداخلة جنوب المغرب.