شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة بغزة وعلى حدودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى، أن إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة ضد الحجر والبشر فى قطاع غزة وعلى طول خط الحدود اللبنانية.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الخميس، واكب برى التطورات الميدانية في القرى والبلدات الحدودية على ضوء تصاعد العدوانية الإسرائيلية، واستهدافها للأحياء السكنية والمدنيين اللبنانيين، واستخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دولياً، وتحديداً القذائف الفوسفورية والانشطارية ضد المساحات الحرجية في خراج بلدات علما الشعب، رميش، عيتا الشعب، الضهيرة، مروحين ويارون، تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

وقال برى: "هي سياسة الأرض المحروقة تنتهجها إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية ضد الحجر والبشر في قطاع غزة، كما على طول خط الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة». وأضاف أن ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً هو برسم المجتمع الدولي وكل الموفدين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة".

وطبقاً للوكالة، بقى برى على اتصال مع قيادة الجيش ومع أجهزة وزارة الداخلية والدفاع المدنى فيها وجهاز الإطفاء فى "كشافة الرسالة الإسلامية" من أجل المسارعة والمؤازرة فى إخماد الحرائق.