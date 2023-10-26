شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة إنهاء ملف النزوح بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة إنهاء ملف النزوح بشكل كامل وبأسرع وقت.

وذكرت قناة السومرية نيوز، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقى عبداللطيف رشيد، مع وزيرة الهجرة والمهاجرين العراقية إيڨان فائق جابرو، حيث تم بحث أوضاع النازحين والعائدين وسبل توفير العيش الكريم لهم.



وشهد اللقاء، التأكيد على ضرورة إنهاء ملف النزوح بشكل كامل بأسرع وقت عبر ضمان عودة جميع النازحين الذين يعيشون بظروف صعبة فى مخيمات النزوح.



وأثنت جابرو، على الدور الإنسانى الكبير الذى يبذله الرئيس العراقى واهتمامه بملف النازحين.