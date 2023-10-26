البنك المركزي الأوروبي: "منتبهون للغاية" للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل و"حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وفي إشارة إلى الأزمة في الشرق الأوسط وكذلك الأزمة الأوكرانية، صرحت لاغارد في مؤتمر صحفي: "نحن نراقب الوضع، ونحن منتبهون للغاية للعواقب الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على ذلك، سواء من حيث التأثير المباشر أو غير المباشر على أسعار الطاقة، أو مستوى الثقة الذي سيستمر الفاعلون الاقتصاديون في إظهاره".

من ناحية أخرى، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه سيكون "من السابق لأوانه تماما" مناقشة موعد خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، بعد أن ترك صناع السياسات تكاليف الاقتراض دون تغيير.

24 أكتوبر, 14:48 GMT

وبعد قرار البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير عند 4.5%، والذي أعقب 10 زيادات متتالية لترويض التضخم، سُئلت لاغارد عن الموعد المحتمل للتخفيض الأول، وكانت إجابتها في المؤتمر الصحفي: "لم تتم مناقشة هذا الأمر على الإطلاق، وسيكون النقاش سابقا لأوانه تماما".