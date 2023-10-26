قطاع غزة يستقبل 74 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات من معبر رفح

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "طواقم الهلال الأحمر تستلم 12 شاحنة من الأشقاء في الهلال الأحمر المصري، عند معبر رفح، تحتوي ماء وغذاء وأدوية ومستلزمات طبية".

وأضاف أن "عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة وصل إلى 74 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

21 أكتوبر, 16:50 GMT

وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، خلال جلسات عدة حول الوضع في غزة، في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في القطاع بسبب "الفيتو"(حق النقض) الأمريكي.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.