أمين عام الجامعة العربية يهاجم مجلس الأمن بعد فشله في التوصل لقرار بشأن غزة

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وأضاف أن "الفشل في التوصل لقرار في مجلس الأمن يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقيته وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثّلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين".
ولفت إلى أن "هذا الموقف، فضلًا عن عواره الأخلاقي والسياسي، يُسهم في تصعيد الصراع وربما توسيع رقعته، وأنه على الأطراف التي تُصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآس وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير"، وفقا للبيان.
أمس, 12:33 GMT
كما لم يتمكن مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، من الاتفاق على مشروع قرارين مقدمين من الولايات المتحدة وروسيا، حول تصاعد الوضع في غزة وإسرائيل، والأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وكان مشروع القرار الأمريكي يرفض ويدين بشكل قاطع "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنتها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى ضد إسرائيل"، وكذلك أخذ وقتل الرهائن و"القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي (الشيء الذي لم يتم إثباته بأدلة)" واستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ.
أما مشروع القرار الروسي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقفًا فوريًا ودائمًا يُحترم بالكامل، وأدان بشدة جميع أشكال العنف وأعمال القتال المرتكبة ضد المدنيين.