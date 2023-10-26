وزير المالية البحريني: لا يجب السماح للحرب مع حماس أن تؤثر على التكامل الاقتصادي مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، على ما نقلت قناة "آي 24نيوز" الإسرائيلية.

وقال الوزير البحريني: "الخطوط التقليدية التي تقسم على أساس العرق والدين يجب استبدالها بخط فاصل بين من يريد البناء وبين من يريد الهدم".

واعتبر أن "الأشخاص الذين يجب أن يكتبوا المستقبل هم البناة في المنطقة".

ولدى سؤاله عن اتفاقيات إبراهيم، شدد آل خليفة على أنه:

"لا يجب السماح للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة أن تعرقل التكامل الاقتصادي الذي ظهر في المنطقة بعد اتفاقيات إبراهيم".

ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات في منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقين لتطبيع العلاقات، وأواخر العام نفسه انضم المغرب باتفاق مشابه، وعرفت هذه الاتفاقيات كلها باسم "اتفاقيات إبراهيم"، فيما تم التوصل إلى تفاهمات مع السودان تمهيدا لتوقيع اتفاق تطبيع.

4 سبتمبر, 14:31 GMT

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.