الخليج اليوم .. الأمير عبد العزيز بن سلمان: مستمرون بالتعاون مع روسيا حتى النهاية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعاون مع روسيا مستمر حتى النهاية وفي كل المجالات، مشددا على أن التعاون بين موسكو والرياض لا يقتصر على النفط.

وجاء تصريح الوزير السعودي خلال حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، على هامش أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، بمشاركة مئات المسؤولين والخبراء في القطاع المالي والاستثماري.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "نحن نتعاون مع روسيا في كافة المجالات وليس في مجال النفط فقط، ومستمرون في هذا التعاون حتى النهاية".

وحول مساهمة السعودية وروسيا في استقرار أسواق النفط العالمية، أضاف: "لولا هذا التعاون السعودي الروسي بمشاركة بقية الدول الأعضاء في أوبك+ لما استطعنا تحقيق هذا الاستقرار مقارنة بالأسواق الأخرى، ومستمرون في هذا التعاون أيضا".

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية بينها التعاون في إطار "أوبك+"، التي تتخذ إجراءات تهدف لإحلال الاستقرار في السوق وتحقيق التوازن فيها.

المصدر: سبوتنيك