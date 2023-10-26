الخليج اليوم .. الخارجية السعودية تعلن استئناف محادثات السلام السودانية في جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف محادثات السلام السودانية اليوم الخميس في مدينة جدة بين ممثلين عن الجيش، وقوات الدعم السريع.

وقالت الوزارة في بيان "استأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدّة السعودية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أشهر والتي أودت بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص".

وأضافت: "ترحب المملكة العربية السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد الجيش السوداني في بيان أنه "استجابة لدعوة كريمة من دولتي الوساطة بمنبر جدة (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية) باستئناف العملية التفاوضية مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وايمانا من القوات المسلحة السودانية بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب، قبلنا الدعوة بالذهاب إلي جدة".

وشدد الجيش على أن "استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية".

ولاحقا أفاد بيان لقوات الدعم بوصول وفدها إلى جدة لاستئناف التفاوض "يحدوه الأمل في تحلي الطرف الآخر بالمصداقية والواقعية والإرادة في الوصول إلى حل يوقف الحرب وينهي معاناة شعبنا".

وقال مسؤولون أميركيون معنيون بأزمة السودان إن المفاوضات، وهي الأولى منذ انهيار الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في يونيو، ستستأنف الخميس بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار، لكن من السابق لأوانه مناقشة حل سياسي دائم.

وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "الجولة الجديدة ستركز على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتحقيق وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة".

وقبل عامين، قاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو في 25 أكتوبر 2021 عرقل عملية الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد، لكنهما بعد ذلك دخلا في صراع على السلطة تحول إلى حرب شاملة في 15 أبريل.

المصدر: "أ ف ب"