شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة العمل الوطنى الفلسطينى: المساعدات الإنسانية الداخلة لقطاع غزة المحاصر محدودة جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن مصر تجري العديد من المحادثات السياسية، وتقوم بالضغط الدبلوماسي على الدول الداعمة لإسرائيل؛ من أجل وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة.

وأشارت "النتشة"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، أجرتها اليوم الخميس، من القدس المحتلة، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاصطفاف الغربي خلف إسرائيل، والدفاع عنها بشكل مطلق يحول دون تنفيذ أي مبادرات سياسية لحل الأزمة.

وأضافت: "شهدنا 3 مبادرات سابقة من روسيا والبرازيل لمحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكان هناك أكثر من 10 محاولات خلال العشرين يومًا الماضية؛ للتوصل إلى قرار من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، ولكنها لم تؤت أكلها"، مشيرة إلى أن قمة القاهرة الدولية للسلام لم تؤت أكلها أيضًا في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وعن المساعدات، قالت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة المحاصر محدودة جدًا، ولا تكفي لإنقاذ الوضع الإنساني هناك، مشيرة إلى أن اتفاق إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري يخضع لكثير من الشروط والإملاءات الإسرائيلية.

وتابعت، أن الموقف الأمريكي هو العائق الرئيسي أمام جميع الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أعطت الضوء الأخضر لفتح شهية الجانب الإسرائيلي على القتل والممارسات الحالية في قطاع غزة، لافتة الانتباه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنح إسرائيل دعمًا غير محدود فيما تقوم به من عمليات عسكرية في قطاع غزة.