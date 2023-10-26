شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: السلطات الإسرائيلية مازالت تمنع الوقود عن غزة وسنقوم بتقليص عملياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ( أونروا)، فى آخر تحديث لها عن الأوضاع فى غزة اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية مازالت تمنع دخول الوقود الضرورى لتشغيل المولدات الاحتياطية فى غزة، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك استنفدت الوكالة التى تعد أكبر الجهات التى تقدم المساعدات فى غزة كامل احتياطاتها من الوقود تقريبا وشرعت فى تقليص عملياتها.

ولفتت أونروا إلى أن الجيش الاسرائيلى دعا فى صباح يوم أمس سكان حيين من أحياء شرق خانيونس ودير البلح (جنوب وادى غزة) والذين يزيد تعدادهم عن 40 ألف نسمة إلى إخلائهما والتوجه غربا إلى منطقة المواصى على ساحل البحر بحلول الساعة الثانية ظهرا، حيث تخلو هذه المنطقة من أى امكانيات للايواء، ونوهت المنظمة إلى أنه لايزال حجم الانتقال نتيجة لهذة الدعوة غير واضح.



وأوضحت أن امدادات المياه عبر الشبكة فى المناطق الواقعة إلى الجنوب من وادى غزة شهدت تحسنا مؤقتا، وذكرت المنظمة أن ذلك جاء بعدما تمكنت "يونيسيف" و "اونروا" من تقديم كميات قليلة من الوقود من احتياطياتهما الموجودة وتوزيعه على المنشآت الرئيسية لتشغيل محطات المياه، وأوضحت أنه مع ذلك سوف ينفد الوقود المتاح فى هذه المنشآت بحلول اليوم 26 اكتوبر كما يتوقع أن تتوقف امدادات المياه مرة أخرى.



ولفتت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت سبعة فلسطينيين فى الضفة الغربية من بينهم طفلان ليرتفع عدد من قتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين إلى 102 من بينهم 31 طفلا منذ 7 اكتوبر الجاري.