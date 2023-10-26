شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يعلن تقديم بلاده مشروع قرار بشأن فلسطين فى الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردنى، أن الأردن سيقدم مشروع قرار بشأن فلسطين في الأمم المتحدة، موضحا أن مشروع القرار يضع فى الاعتبار آلام الشعب الفلسطينى.

وأضاف وزير الخارجية الأردنى، خلال كلمته بالجلسة الطارئة للأمم المتحدة، أن مشروع قرار الأردن سيندد بقتل المدنيين الفلسطينيين، موضحا أنه لا أمن واستقرار فى المنطقة دون حل الدولتين.

وأشار أيمن الصفدى، إلى أن مساعدة إسرائيل تكون بإرسال وفود السلام بدلا من الأسلحة، متابعا: "نندد بقتل المدنيين وعلى إسرائيل احترام القيم الإنسانية".

وقال وزير الخارجية الأردني، إنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون، متابعا :"نقدر الحياة لكل روح بشرية مهما كانت ديانتها".

ولفت أيمن الصفدى، إلى أن إسرائيل حولت غزة لجحيم دائم على الأرض، وعلينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل.