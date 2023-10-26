مصر تنفي مزاعم نشر قوات بريطانية على حدودها مع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية بين مصر وقطاع غزة كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح أمس الأربعاء، بأن مصر "لن تسمح بأي نزوح نحو الأراضي المصرية"، في إشارة لدفع سكان شمال غزة للتحرك جنوبا تحت تهديد القصف الإسرائيلي.

وحذر السيسي، من أن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة قد ينتج عنه سقوط ضحايا "كثيرين جدا" في صفوف المدنيين.

فيما أعلن قائد الجيش الثالث الميداني المصري، اللواء أركان حرب شريف العريشي، أن الجيش المصري حاليا في أعلى درجات الكفاءة القتالية.

أمس, 09:44 GMT

وأضاف أن "رجال الجيش الثالث الميداني جاهزون لطي الأرض، في نطاق المسئولية أو في أي مكان آخر، يتم تكليفهم بالانطلاق إليهم".

وأشار إلى أنهم يضعون نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن، ويحافظون على أمنها، ويهبون أنفسهم وأرواحهم فداءً لتراب الوطن.

وأكد أن أفراد الجيش المصري يواصلون الليل بالنهار ليبقوا حائط الصد والدرع الواقي ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن.

ويتعرض قطاع غزة لقصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 6000 قتيل، وإصابة نحو 15 ألف شخص؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة نحو 1700 آخرين.

وفي الجانب الآخر، بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين نحو 1400 شخص؛ فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.