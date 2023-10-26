إسرائيل تعلن تصفية نائب قائد المخابرات في "حماس" بضربة جوية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تمكنت طائرة حربية بناء على معلومات استخبارية دقيقة لجهاز "الشاباك" ولهيئة الاستخبارات من تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس، المدعو شادي بارود".

وأضاف البيان: "خلال منصبه السابق كرئيس مديرية الهجوم في مقر العمليات في حماس، خطط المدعو شادي بارود، مع الإرهابي يحيى السنوار، خطة الهجوم التي تم تنفيذها، في السابع من أكتوبر(الجاري)".

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله. وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.