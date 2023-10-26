شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أمريكية تبحث مع مسؤولين أممين أزمة مساعدات غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحثت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور مع كل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز، الأزمة الإنسانية في غزة.

وجددت باور تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي لتدفُّق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين.

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وقالت سامانثا باور: تطرّقنا أيضًا إلى الجهود الجارية لزيادة حجم المساعدات التي تدخل غزة بشكل كبير.