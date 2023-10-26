اخبار الخليج

سوريا... مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها مسلحون على بلدة الربيعة في ريف حماة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في حماة، أن طائرة مسيرة أطلقتها المجموعات المسلحة المتمركزة في ريف إدلب، قامت بالقاء قنابل شديدة الانفجار فوق المنازل السكنية في بلدة الربيعة في ريف حماة الغربي، ما أسفر عن ارتقاء 3 مدنيين بينهم سيدتين، وإصابة 3 آخرين بجروح أحدهم جراحه خطيرة، تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني لـ"الخليج 365"، إن "مضادات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري، تعاملت مع طائرة مسيرة تابعة للمسلحين حاولت استهداف أحياء مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي، دون تسجيل أي أضرار تذكر".

كما تم تسجيل سقوط عدد من الصواريخ على بلدة ناعور شطحة، على ذات المحور في ريف حماة، واقتصرت أضرارها على الماديات في بعض المنازل والحقول المجاورة لها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا