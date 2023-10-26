سوريا... مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة أطلقها مسلحون على بلدة الربيعة في ريف حماة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" في حماة، أن طائرة مسيرة أطلقتها المجموعات المسلحة المتمركزة في ريف إدلب، قامت بالقاء قنابل شديدة الانفجار فوق المنازل السكنية في بلدة الربيعة في ريف حماة الغربي، ما أسفر عن ارتقاء 3 مدنيين بينهم سيدتين، وإصابة 3 آخرين بجروح أحدهم جراحه خطيرة، تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني لـ"الخليج 365"، إن "مضادات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري، تعاملت مع طائرة مسيرة تابعة للمسلحين حاولت استهداف أحياء مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي، دون تسجيل أي أضرار تذكر".

كما تم تسجيل سقوط عدد من الصواريخ على بلدة ناعور شطحة، على ذات المحور في ريف حماة، واقتصرت أضرارها على الماديات في بعض المنازل والحقول المجاورة لها.