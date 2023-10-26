قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة نيالا ثاني أكبر مدن السودان... فيديو

وتضمنت المقاطع المنشورة مشاهد لجنود من الجيش السوداني، قال الحساب إنهم سلموا أنفسهم لقوات الدعم السريع.
كما ظهر في المقاطع القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وعدد كبير من الجنود وهم يتجولون في مواقع داخل الفرقة 16 مشاة.
وأكدت قوات الدعم السريع أنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى في صفوف الجيش السوداني، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء على كل العتاد العسكري.
وتعد قيادة الفرقة 16 مشاه بمثابة رئاسة قيادة المنطقة الغربية للجيش السوداني في إقليم دارفور، حيث يوجد بها عدد من الكتائب منها المدفعية والمهندسين وسلاح المدرعات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاستيلاء على فرقة الجيش في نيالا، يعني سيطرة الدعم السريع على الولاية الثانية في الترتيب بعد الخرطوم.
وتأتي أحداث نيالا، اليوم الخميس، بالتزامن مع استئناف مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.