قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة نيالا ثاني أكبر مدن السودان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر حساب قوات الدعم السريع على منصة "إكس"، مقاطع فيديو لما وصفته بـ"تحرر مدينة نيالا"، تضمنت مشاهد لعناصر قواتها عقب سيطرتها على المدينة، واحتفالهم بإطلاق الأعيرة النارية.

وتضمنت المقاطع المنشورة مشاهد لجنود من الجيش السوداني، قال الحساب إنهم سلموا أنفسهم لقوات الدعم السريع.

كما ظهر في المقاطع القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وعدد كبير من الجنود وهم يتجولون في مواقع داخل الفرقة 16 مشاة.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى في صفوف الجيش السوداني، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة والاستيلاء على كل العتاد العسكري.

وتعد قيادة الفرقة 16 مشاه بمثابة رئاسة قيادة المنطقة الغربية للجيش السوداني في إقليم دارفور، حيث يوجد بها عدد من الكتائب منها المدفعية والمهندسين وسلاح المدرعات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاستيلاء على فرقة الجيش في نيالا، يعني سيطرة الدعم السريع على الولاية الثانية في الترتيب بعد الخرطوم.

وتأتي أحداث نيالا، اليوم الخميس، بالتزامن مع استئناف مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، استئناف التفاوض مع قوات الدعم السريع لوقف الحرب وعودة الحياة الطبيعية للسودانيين، الذين تضرروا كثيرا من انتهاكات قوات الدعم السريع للسكان واحتلال منازلهم والأعيان المدنية منذ بدء الحرب، في نيسان/أبريل الماضي.

وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.

واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.