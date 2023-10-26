شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال ينفذ إبادة جماعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، الاحتلال بتنفيذ جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن ما يجري في القطاع ينطبق عليه توصيف الإبادة الجماعية الوارد في القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم أمام أعمال الدورة الخاصة لملتقى قادة الإعلام العربي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال بالتعاون مع هيئة ملتقى الإعلام العربي، تحت عنوان "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة"، وبمشاركة عدد من قيادات وخبراء الإعلام العربي.

العدوان على غزة

قال السفير العكلوك: "لقد جئنا لفضح الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم، ونحن نتهم إسرائيل القوة المعتدية القائمة بالاحتلال بجريمة الإبادة الجماعية للقضاء عل الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة جزئياً أو كلياً من خلال القتل الجزئي أو من خلال إخضاع الشعب الفلسطيني عبر قطع الماء والغذاء والوقود عن القطاع".

وأشار إلى ترويج الإعلام الغربي لادعاءات باطلة بقتل المدنيين واغتصاب نساء وقطع رؤوس أطفال، متسائلًا: "هل قتل 6 آلاف و600 شهيد فلسطيني خلال 18 يوماً دفاع عن النفس؟، وهل هذا دفاع عن النفس أن يقتل 150 طفلاً فلسطينياً يوميا؟".

وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية بمحاربة العنصرية التي سادت في الخطاب العالمي الإعلامي، مشيرًا إلى أنه مع بداية العدوان كان هناك استخدام مصطلحات فظيعة لتجريد الإنسان الفلسطيني من إنسانيته.