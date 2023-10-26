شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: نجاح إخماد النيران الناتجة عن القصف الإسرائيلى لبلدات حدودية بالقنابل الفسفورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت عناصر من الدفاع المدنى اللبنانى من إخماد النيران التى التهمت مساحات زراعية شاسعة فى البلدات الحدودية الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلى فى مناطق عيتا الشعب بالقطاع الغربى من الحدود.

وأكد الدفاع المدنى اللبناني، أن هذه المناطق تساقطت عليها القنابل الفوسفورية والقنابل المضيئة، مما ضاعف المخاطر التى تواجه عناصر الدفاع المدنى للتمكن من السيطرة على النيران، وذلك فضلا عن استمرار سقوط القذائف واحتواء تلك البقعة الجغرافية على القنابل العنقودية والألغام.



وأشارت إلى أنه شاركت فى عمليات الإطفاء فرق من كافة المراكز الإقليمية والعضوية فى محافظتى الجنوب والنبطية، وبمساندة المراكز من صيدا والصرفند والدامور وشحيم والباشورة والغبيرى وجبيل، بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة فى المنطقة.



كما عملت عناصر الدفاع المدنى على إخماد النيران التى طالت مزارع الزيتون والعنب فى بلدات دبل ورميش وعين إبل.



وتوزعت العناصر أيضا على بلدات الخيام وراشيا الفخار وعلما الشعب والضهيرة واللبونة ورأس الناقورة لإخماد الحرائق التى اندلعت فى مزارع تلك البلدات.



وفى بلدة علما الشعب كادت النيران أن تطال المنازل، إلا أن تضافر جهود عناصر الدفاع المدنى والجيش اللبنانى وقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) حال دون ذلك، فتمت السيطرة على النيران واقتصرت الأضرار على خسائر فى الثروة الشجرية شديدة التنوع.



وتعرض أحد عناصر الدفاع المدنى بمركز صور لإصابة طفيفة نتيجة انفجار لغم أرضى عند تنفيذ عملية الإطفاء فى مزارع اللبونة.



وغادرت عناصر الدفاع المدنى اللبونة بعد أن تأكدت من تبريد تلك المساحات المحترقة وتسلم الجيش اللبنانى مراقبة المنطقة نظرا لخطورة الأوضاع.