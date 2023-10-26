شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: التوغل البري المحدود داخل قطاع غزة سيستمر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال، إن التوغل البري المحدود داخل قطاع غزة سيستمر الليلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن عدد الشهداء من الأطفال الذين ارتقوا في العدوان على غزة قد وصل لـ 2913 طفلا من أصل 7028 شهيدا فلسطينيا، ما بين نساء وأطفال ورجال وشيوخ.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أكدت فى بيان لها اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تجردت من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن واشنطن تتحدث بلسان المحتل الإسرائيلي المجرم وتشكك بكل وقاحة في صحة الأرقام المعلنة للشهداء في القطاع.

وقررت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخروج وإعلان أسماء الشهداء أمام العالم بأسره، ليعرف حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجارى.

وأوضحت أن أبوابها مفتوحة لجميع المؤسسات للاطلاع على منظومة العمل الصحى فى وزارة الصحة، مضيفة: ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم.