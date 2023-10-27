شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة أممية: لا يوجد مكان آمن في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، إنه لا يوجد مكان آمن في غزة، مشيرة إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل إخطار الناس في مدينة غزة بأن من سيبقون في منازلهم سيعرضون أنفسهم للخطر.

ولفتت إلى أن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فارق بالنسبة لمن لا يستطيعون الإخلاء لعدم وجود مكان أمامهم يذهبون إليه، أو لعدم قدرتهم على التحرك.

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إيصال المساعدات للمحتاجين

وفي بيان صحفي قالت هاستينغز: "في بعض الحالات، يحث الإخطار من قوات الاحتلال الإسرائيلي للناس على الذهاب إلى منطقة إنسانية في المواصي الواقعة جنوب غزة، وأن الأمم المتحدة على علم بالإشارة إلى المنطقة الإنسانية في المواصي، لكنها تعتزم إيصال المساعدات أينما يوجد المحتاجون.

وأضافت: "عندما تقصف طرق الإخلاء ويجد الناس في الشمال والجنوب أنفسهم عالقين في الأعمال العدائية، وعندما تنعدم أساسيات البقاء على قيد الحياة، وعندما لا تكون هناك ضمانات للعودة، لا يبقى أمام الناس سوى خيارات مستحيلة، فلا يوجد مكان آمن في غزة".

وأشارت إلى أن سير الصراعات المسلحة في أي مكان يخضع للقانون الدولي الإنساني، بما يعني ضرورة حماية المدنيين وضمان حصولهم على الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة أينما كانوا، وسواء اختاروا التنقل أو البقاء.