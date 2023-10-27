شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمحيط برج الشفاء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني تأكيده سقوط شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمحيط برج الشفاء بغزة

وفى وقت سابق قال الأمين العام الأسبق لجامعة لدول العربية، عمرو موسى، إن دولة الاحتلال ليس لها حق الدفاع عن النفس.

وأضاف الأمين العام الأسبق لجامعة لدول العربية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدول الغربية منحازة إلى الجانب الإسرائيلي الذي يقوم بالعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة لدول العربية، أن الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية ليس دفاعا عن النفس .

ولفت عمرو موسى إلى أن إسرائيل لديها مخطط واضح لتهجير الفلسطينيين من غزة.