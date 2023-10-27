شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تشيد بمساندة المملكة للشعب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت رابطة العالم الإسلامي بوقوف المملكة العربية السعودية جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر، وتكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف العنف وحقن دماء الأشقاء، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتحقيق حل شامل يعيد للسودان استقراره، ويحقق تطلعات شعبه.

ورحب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسى، باستئناف المحادثات في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وممثلي قوات الدعم السريع، بتيسير المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بالشراكة مع ممثل مشترك لكل من الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد).

التحلي بالحكمة واستشعار المسؤولية

وأكد العيسى أهمية هذه المحادثات في هذا الظرف العصيب الذي يمر به السودان، داعيًا الأطراف كافة إلى التحلي بالحكمة واستشعار المسؤولية، والالتزام بمسار الحوار، والانخراط الجاد والفاعل في المحادثات، وصولًا إلى إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة المؤلمة التي تعصف بالسودان وشعبه العزيز.