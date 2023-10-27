شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تنفذ عملية "توغل محدود" في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر هجوم بري في قطاع غزة خلال الليل في الحرب المستمرة منذ 20 يومًا، وقال راديو جيش الاحتلال إن الجيش نفذ ليلًا أكبر توغل في شمال غزة.

وأضاف: "الدبابات والمشاة ضربت عددا من الخلايا الفلسطينية والبنية التحتية ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات".

وأعلن جيش الاحتلال أنه أرسل قوات ودبابات إلى داخل شمال قطاع غزة في غارة قصيرة "قبل الخطوات التالية من القتال".

الاستعدادات لشن هجوم بري

وجاء التوغل المحدود بعد ساعات من تعهد رئيس وزراء الاحتلال أن الاستعدادات لشن هجوم بري على قطاع غزة في مرحلة متقدمة.

ونفذ جيش الاحتلال عدة عمليات توغل محدودة داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية، بينما وواصلت طائرات الاحتلال شن هجماتها الجوية.