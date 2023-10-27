شكرا لقرائتكم خبر عن "الدعم السريع" تعلن إطلاق سراح 265 أسيراً من الجيش السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر الدعم السريع عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن إطلاق سراح هذا العدد من الأسرى جاء بناء على توجيهات من قائد قوات محمد حمدان دقلو، دون أن تخوض في تفاصيل.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت وصول وفدها المفاوض إلى جدة، الأربعاء، تلبية لدعوة من السعودية والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات.

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية قبول الدعوة لاستئناف مفاوضات جدة.