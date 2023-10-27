شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والأردن يؤكدان ضرورة حمل الأمم المتحدة على حماية الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، ونظيره الأردنى، أيمن الصفدى، ضرورة مواصلة الضغوط السياسية والدبلوماسية لحمل منظمة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطينى الواقع تحت الاحتلال، ووضع حد للعدوان الصهيوني الغاشم واللاإنساني على قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول القضية الفلسطينية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد الطرفان حتمية أن تفضي الجهود الدولية إلى إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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