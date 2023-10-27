شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| 5 مصابين في انفجار بطابا المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع انفجار في مدينة طابا المصرية، قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

ونقلت قناة إكسترا نيوز، عن مصادر مطلعة قولها، إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا، ما أسفر عن إصابة 5 وحدوث تلفيات فى إحدى العمارات السكنية.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.

وبثت قناة القاهرة الإخبارية المصرية صورًا للانفجار

حادث أمني

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وتابع: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".