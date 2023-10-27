شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني مصري: لا وفيات بسبب "صاروخ طابا" وجار تحديد جهة إطلاقه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر أمني مصري إنه لم يجر تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي أُطلق على طابا.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه جارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق.

أفادت مصادر مطلعة للقناة، أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين.

مبنى إسعاف

وأوضحت المصادر أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

ونقلت قناة إكسترا نيوز عن مصادر مطلعة قولها، إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا.

وأكدت أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.