شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يرحب باستئناف المحادثات السودانية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، في مدينة جدة، مؤملًا أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سلمي دائم وشامل يحافظ على سيادة السودان.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالمساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع جميع الأطراف، لتذليل جميع العقبات والصعوبات للعودة لمرحلة استئناف المحادثات.

حل سلمي دائم

وأعرب البديوي عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سلمي دائم وشامل يحافظ على سيادة الجمهورية السودانية الشقيقة، ويحقق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية.

وأوضح أن استجابة الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان الشقيقة بالعودة لاستئناف المحادثات، وبمشاركة الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية (إيفاد)، يؤكد حرصهم والتزامهم الكامل بسيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه.