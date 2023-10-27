شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام سورى: هجوم بمسيّرة يودى بحياة 3 أشخاص ويصيب 2 فى ريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في قيادة شرطة حماة، "سقوط 3 مواطنين وجرح اثنين في بلدة الربيعة بريف حماة في اعتداء إرهابي بطائرة مسيّرة".

كما، ذكرت "سانا" نقلاً عن وزارة الدفاع، قولها في بيان، إن "وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت من تدمير وإسقاط 8 مسيّرات محملة بالقذائف المتفجرة بريفي حماة، وحلب، والتي كانت تستهدف المدنيين".