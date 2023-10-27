شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد على مُطلق صاروخ طابا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصر إنها تحتفظ لنفسها بحق الرد على من أطلق صاروخ طابا.

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ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر سيادى مصري قوله، إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، وإن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

وأشار مصدر مطلع إلى أن لجنة تحقيق من القوات المسلحة وصلت موقع سقوط صاروخ فى طابا، وأنه جرى فرض كردون أمني حول موقع الحادث، حسبنما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل، بأن جميع المصابين الـ6 فى حادث سقوط الصاروخ خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

فحص موقع الحادث