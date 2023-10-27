شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد على مُطلق صاروخ طابا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت مصر إنها تحتفظ لنفسها بحق الرد على من أطلق صاروخ طابا.
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ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر سيادى مصري قوله، إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، وإن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.
وأشار مصدر مطلع إلى أن لجنة تحقيق من القوات المسلحة وصلت موقع سقوط صاروخ فى طابا، وأنه جرى فرض كردون أمني حول موقع الحادث، حسبنما ذكرت قناة أكسترا نيوز.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل، بأن جميع المصابين الـ6 فى حادث سقوط الصاروخ خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج.
فحص موقع الحادث
قال مصدر أمني مصري إنه لم يجر تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي أُطلق على طابا.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه جارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق.
أفادت مصادر مطلعة للقناة، أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين.
مبنى إسعاف
وأوضحت المصادر أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.
ونقلت قناة إكسترا نيوز عن مصادر مطلعة قولها، إنه فى إطار التصعيد الجارى فى غزة سقط صاروخ فى طابا.
وأكدت أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى.