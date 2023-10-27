شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الموريتانى يجرى مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال الخميس في نواكشوط مباحثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا.

وذكر بيان حكومى أن المباحثات تناولت النتائج الإيجابية للتقويم الأول للبرنامج الممول من طرف صندوق النقد الدولي، وكذلك علاقات التعاون بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها وتطويرها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز