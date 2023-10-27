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برى يبحث مع وزير الأشغال اللبنانى جهوزية المرافئ والمطار لمواكبة تطورات العدوان الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الأوضاع العامة وشئون وزارة الأشغال ومدى جهوزية أجهزتها لمواكبة التطورات الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال حمية إن وزارته مسئولة عن ثلاثة أمورأساسية هي الطرقات والجسور والمرافئ البحرية والمطار، موضحا أنه أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجهوزية الموجودة في الوزارة من ناحية الأمور الإدارية والمتابعات في حال حصول أي ضرر يلحق في البنى التحتية اللبنانية .

وأضاف حمية أن المرافئ التجارية والنفطية والطرقات والجسور هي من المرافق الحساسة، مؤكدا على البقاء على جهوزية لمواكبة أي طارئ.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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