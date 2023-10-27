شكرا لقرائتكم خبر عن برى يستعرض جهوزية مرافئ لبنان لمواكبة تطورات العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الأوضاع العامة وشئون وزارة الأشغال ومدى جهوزية أجهزتها لمواكبة التطورات الراهنة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال حمية إن وزارته مسئولة عن ثلاثة أمورأساسية هي الطرقات والجسور والمرافئ البحرية والمطار، موضحا أنه أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجهوزية الموجودة في الوزارة من ناحية الأمور الإدارية والمتابعات في حال حصول أي ضرر يلحق في البنى التحتية اللبنانية .

وأضاف حمية أن المرافئ التجارية والنفطية والطرقات والجسور هي من المرافق الحساسة، مؤكدا على البقاء على جهوزية لمواكبة أي طارئ.